Riapertura 1 giugno, i balneari: “Il Governo deve dirci come ripartire”

CIVITANOVA MARCHE – Chiedono e aspettano risposte i balneari di Civitanova Marche, sulle modalità con cui potranno riaprire le attività a partire dal primo giugno.

Per la stagione estiva 2020 sono già iniziati negli stabilimenti i primi lavori di sistemazione della spiaggia, per un’estate che si annuncia a regime ridotto anche per i lavoratori stagionali che sarebbero dovuti tornare al lavoro, ma di cui ora una buona percentuale rischia seriamente di restare a casa. Ma i dubbi non riguardano solo il come riaprire le spiagge.

Tra i nodi da sciogliere anche quello che riguarda il mantenimento delle distanze di sicurezza nelle spiagge pubbliche. Una soluzione potrebbe essere quella di concedere agli operatori balneari l’utilizzo parziale di tratti di spiaggia libera così da controllare gli accessi e allo stesso tempo recuperare in parte gli ombrelloni che perderanno. Ma si tratta per il momento solo di ipotesi, per altro non consentite.

Non resta dunque che attendere chiarimenti dal Governo. Il primo giugno però sarà anche la data di riapertura per bar e ristoranti che come i balneari attendono di capire in che modalità potranno accogliere i clienti. Un’attesa che incide ulteriormente su uno stop già lungo per queste attività e che sta dando i primi effetti.