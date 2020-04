Pesaro, Sindaco Ricci. “Riapriremo cimiteri, parchi e sgambatoi”

PESARO – “Oggi in giunta abbiamo deciso che lunedì riapriremo i cimiteri, i parchi e gli sgambatoi nella massima sicurezza”. Così comunica in un post su facebook il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

“Lo faremo in maniera contingentata (tanti ne entrano, tanti ne escono), obbligo di distanziamento sociale e invito a indossare le mascherine.

Stiamo elaborando un piano, parco per parco, sgambatoio per sgambatoio. Organizzeremo la vigilanza di questi spazi pubblici con l’aiuto della polizia locale, protezione civile e volontari dei quartieri. Un team di lavoro collaudato in queste ultime settimane, e di cui sono molto orgoglioso.

È importante poter tornare gradualmente, in massima sicurezza, a vivere alcuni spazi della città. I cimiteri sono importanti per stare vicino ai nostri affetti, e anche i più piccoli hanno bisogno di poter stare un po’ all’aria aperta”.