La luce accesa e la tavola apparecchiata per dire “Ci siamo anche noi”. Baristi e ristoratori: “Sarà una catastrofe”- VIDEO

Alle 21 la luce dell’insegna, spenta ormai da due mesi, torna ad essere illuminata. La tavola è apparecchiata ma non c’è alcun commensale. E’ una specie di “ultima cena” il flash mob organizzato dal Movimento Imprese Ospitalità, cui hanno aderito anche molti dalle Marche, riuniti nel neonato gruppo Baristi e Ristoratori Uniti delle Marche che conta già migliaia di adesioni sui social.

Il pub “Gasoline”, nel quatiere Piano San Lazzaro di Ancona, di Corrado De Sanctis. Il locale è chiuso ma c’è un tavolo apparecchiato e l’#risorgiamoitalia. E’ una delle decine di foto postate nel gruppo Fb ” Baristi e Ristoratori Uniti delle Marche”

ANCONA – In una sera di pioggia fastidiosa, alle 21 la luce dell’insegna, spenta ormai da due mesi, torna ad essere illuminata, ma solo per pochi minuti. La tavola è apparecchiata ma non c’è alcun commensale. E’ una specie di “ultima cena” il flash mob organizzato dal Movimento Imprese Ospitalità, cui hanno aderito anche molti dalle Marche, riuniti nel neonato gruppo Baristi e Ristoratori Uniti delle Marche che conta già migliaia di adesioni sui social.

La testimonianza di Giordano Andreatini, che da pochi mesi aveva rilevato il ristorante storico di Ancona, “Clarice”, in pieno centro.

Quello di stasera è stato dunque un momento simbolico per dire “Esistiamo ancora e siamo in difficoltà”. Tanto che in diverse città, tra cui Ancona, una rappresentanza ristretta (per le misure attualmente in vigore per il Coronavirus) di baristi e ristoratori consegneranno al sindaco le chiavi dei loro locali. Come accadrà domani mattina anche a palazzo del Popolo di Ancona, nel capoluogo regionale. (Interviste di Giulia Boschi)

La testimonianza di Fabio Cesini del locale di Ancona “Liberty”: “Sarà una catastrofe”

La titolare del “Sweet Café” di Ancona serve un caffé nel flash mob per richiamare le difficoltà del settore (Dal gruppo Fb “Baristi e Ristoratori Uniti delle Marche)

Leggi anche http://www.etvmarche.it/2020/04/27/bar-pub-e-ristoranti-rischiamo-di-non-riaprire-piu-video/