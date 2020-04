Ecco la Costa Magica: “Sono persone che tornano a casa” – VIDEO

Ha varcato il porto di Ancona attorno alle 9 del mattino la Costa Magica, la nave da crociera con 617 lavoratori a bordo, 130 dei quali positivi al Coronavirus. Tra loro anche 44 italiani che aspettano “di tornare a casa”.

La zona è blindata, non si entra e non si esce, e il personale sanitario del Gores, in collaborazione con i medici di bordo, provvederà a fare i primi tamponi, dalla mattinata di mercoledì 29 aprile. I negativi torneranno nei luoghi di origine, secondo un protocollo di Costa, gli eventuali positivi – hanno già scontato una quarantena in cabina – saranno assistiti sulla nave, in base a un ordine di gravità. Solo in casi gravi si renderà necessario un ricovero ospedaliero. Secondo una prima valutazione dei medici i 617 sono tutti asintomatici, senza particolari gravità.

