Coronavirus, altri 48 positivi nelle Marche, calano ricoverati in semi-intensiva

ANCONA – Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati registrati altri 48 casi positivi al coronavirus tra i 1.033 tamponi esaminati nei vari laboratori. Lo dicono i dati del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores).Ora il bilancio dei contagiati da inizio emergenza epidemiologica è di 6.175 su 36.650 test eseguiti.

Crescono invece i guariti nelle Marche (da 1.933 a 1.948) mentre i ricoverati sono sostanzialmente stabili (da 725 a 724).

Invariato il numero dei pazienti più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, pari a 58. Tra i degenti in ospedale calano invece quelli in semi-intensiva (da 151 a 147) e in area post-critica (da 226 a 223) mentre sono in aumento nei reparti non intensivi (da 290 a 296). I deceduti con coronavirus sono finora 893.

Tra i positivi, 2.610 sono in isolamento domiciliare; gli isolati in casa per contatti con altri contagiati sono 8.108 (3.412 con sintomi) tra cui 1.1140 operatori sanitari. Dall’inizio dell’emergenza un periodo di quarantena precauzionale è toccato a 27.149 persone. Pesaro Urbino ha raggiunto 2.473 casi positivi, Ancona 1.800, Macerata supera i mille (1.006), Fermo a quota 426 e Ascoli a 279; 190 positivi provengono da fuori regione.