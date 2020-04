Pensione a domicilio, prime due consegne a Civitanova – VIDEO

CIVITANOVA MARCHE – Primo giorno di consegne delle pensioni a domicilio a Civitanova Marche. Il servizio reso possibile grazie a una convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri permette a tutti i cittadini, di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, di ricevere gratuitamente le somme in denaro a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.

La consegna a casa della pensione non potrà essere attivata per coloro che abbiano la possibilità di delegare altre persone alla riscossione o che abbiano un libretto o un conto postale.

L’accordo attivato il 6 aprile a livello nazionale nasce per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti. Nelle Marche anche in altri uffici delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Ancona sono arrivate richieste per il servizio.I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per avere informazioni.