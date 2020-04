Covid Hospital, Presidente Cisom: “Speravamo in un aiuto degli imprenditori”

CIVITANOVA MARCHE – “Speravamo in una presenza degli imprenditori che si erano inizialmente offerti di aiutare. Purtroppo queste cose non si sono avverate. Ma dall’altra parte dobbiamo ringraziare i piccoli donatori che ci hanno permesso di arrivare alla conclusione di quest’opera”. Così Gerardo Solaro del Borgo presidente del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, al lavoro in questi giorni per l’allestimento dell’ospedale Covid alla fiera di Civitanova Marche. Il cantiere sta procedendo secondo la tabella di marcia prefissa, con gli operai che lavorano su tre turni anche la notte. La struttura alla fine ospiterà in totale 84 posti letto di terapia intensiva e subintensiva, rispetto ai 100 inizialmente previsti.