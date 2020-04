Calano i contagi mentre aumentano i tamponi effettuati

E’ in ulteriore diminuzione la curva dei contagi nelle Marche, con 30 campioni positivi su 1143 tamponi effettuati, numero record di test.

Un segnale di nuovo confortante dopo quello meno positivo di ieri dove i casi positivi erano stati 76 su 1440 tamponi analizzati. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale quindi a 6.058 contagiati nella nostra regione, il totale dei tamponi effettuati ha invece raggiunto quota 34256.

In calo ancora i ricoverati, a quota 747 persone, con una marcata diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva: sono 58 le persone in condizioni più gravi, un terzo dei giorni di picco dell’epidemia.

Aumentano guariti e dimessi a quota 1912.

Sono invece 874 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza.