Tamponi in aumento, si svuotano le terapie intensive

ANCONA – Sono 76 i tamponi risultati positivi su 1.440 analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Un numero che segna una risalita nei nuovi casi, in calo da diversi giorni in contemporanea con l’aumento dei test processati giornalmente. In totale i casi positivi registrati sono 6.028 su 33.113.

Sono saliti a 1.890 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono 766: di questi 61 sono in terapia intensiva, 479 in terapia non intensiva, 226 in area port critica. I malati in isolamento domiciliare sono 2.507. A Marche nord i ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 8, a Torrette di Ancona 20.

I casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 2.401, in quella di Ancona 1.785, in quella di Macerata 976, in quella di Fermo 412, in quella di Ascoli Piceno 275, e ci sono 179 casi di fuori regione. Sono infine 8.083 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.244 operatori sanitari.

Sono 9 le vittime registrare nelle ultime 24 ore, tra di loro anche un uomo di 56 anni di Jesi senza patologie pregresse. Il totale sale a 874.