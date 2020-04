L’ospedale Covid in fiera a Civitanova: l’affondo di Volpini. “Ceriscioli non mi ha convinto”

La curva dei contagi prende ogni giorno di più una deriva rassicurante, cresce il numero dei dimessi e dei guariti e va avanti il progetto dell’ospedale in fiera a Civitanova Marche la cui organizzazione è stata affidata dal presidente della Regione Marche Ceriscioli all’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Esprime, e non è la prima volta, le sue perplessità Fabrizio Volpini, medico, ora responsabile a Senigallia delle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale, consigliere regionale e per almeno un anno assessore ombra alla sanità. Delega che il governatore ha invece conservato per sé per tutti e cinque gli anni di legislatura.

ANCONA – La curva dei contagi prende ogni giorno di più una deriva rassicurante, cresce il numero dei dimessi e dei guariti e va avanti il progetto dell’ospedale in fiera a Civitanova Marche la cui organizzazione è stata affidata dal presidente della Regione Marche Ceriscioli all’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Esprime, e non è la prima volta, le sue perplessità Fabrizio Volpini, medico, ora responsabile a Senigallia delle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale, consigliere regionale e per almeno un anno assessore ombra alla sanità. Delega che il governatore ha invece conservato per sé per tutti e cinque gli anni di legislatura.

Fabrizio Volpini, consigliere Pd e presidente della Commissione Sanità in Consiglio Regionale

Volpini affida ad un post di Facebook le sue considerazioni dopo la riunione della commissione sanità con, all’ordine del giorno, l’audizione del presidente sul tema fiera Civitanova. “Non mi ha convinto”, scrive Volpini che parla di “Un Ceriscioli in gran spolvero. Una lunga, ricca e articolata relazione iniziale e altrettanta robusta e dotta replica finale alle domande e agli interventi dei Consiglieri. Nella lunga seduta abbiamo assistito ad un presidente decisissimo sulla scelta con motivazioni puntuali vestendo vari abiti, presidente, assessore, virologo, immunologo, esperto di logistica, organizzatore di sistemi complessi, come gli ospedali, e di servizi domiciliari e territoriali, epidemiologo e naturalmente professore di matematica quando si è trattato di interpretare le curve. Abile politico, la scelta di Bertolaso,oltre che per le indubbie capacità, era funzionale anche a strizzare l’occhio all’opposizione.Un capolavoro, un genio.Non mi ha convinto.”