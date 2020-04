L’arte non si ferma, i “resistenti” di “Questo non è teatro”- VIDEO

Teatri e scuole di formazione sono chiusi ma ad ad Ancona c’è un gruppo che non si arrende. Sono quelli di “Accademia56”, la scuola di formazione di Arti Sceniche e “Teatro Terra di Nessuno”, scuola d’improvvisazione teatrale rispondono all’emergenza da Covid-19 con un nuovo format d’intrattenimento online, da un’idea di Gianluca Budini, a cura di Budini stesso, Mauro Cecili, Ylenia Pace e Federico Maugeri.

ANCONA – Teatri e scuole di formazione sono chiusi ma ad ad Ancona c’è un gruppo che non si arrende. Sono quelli di “Accademia56”, la scuola di formazione di Arti Sceniche e “Teatro Terra di Nessuno”, scuola d’improvvisazione teatrale, rispondono all’emergenza da Covid-19 con un nuovo format d’intrattenimento online, da un’idea di Gianluca Budini, a cura di Budini stesso, Mauro Cecili, Ylenia Pace e Federico Maugeri.

Un assaggio di “Questo non è teatro”

Restare comunque vicini al pubblico e agli allievi. Ogni lunedì, dopo l’esordio del 30 marzo, gli attori di queste due splendide realtà intrattengono il proprio pubblico con una diretta facebook (https://www.facebook.com/improvvisazioneteatraleancona/), con lo scopo di distrarre, far ridere e sorridere gli affezionati che al momento non possono partecipare agli spettacoli dal vivo proposti dalle associazioni. Sono più di 20 le date annullate da fine febbraio a giugno.

Siparietti divertenti e musica “improvvisata”. Così tra oroscopi improbabili, previsioni meteo bizzarre, personaggi sopra le righe e campagne di pubblicità progresso come minimo discutibili, i tre quarti d’ora di diretta volano in compagnia di: Fabio Ambrosini, Matteo Brandoni, Diego Cardinali, Gianluca Budini, Ylenia Pace, Federico Maugeri, Alessandro Ricci, Mauro Cecili, Martina Sulpizi, Marta Trevisi e gli altri che di settimana in settimana si susseguono nel rendere più ricca questa trasmissione la cui messa in onda è curata da Davide Perla. Ospite musicale fisso, il talentuoso cantautore Alessandro Pellegrini che si cimenta nel creare delle composizioni ad hoc nel corso delle varie puntate.

Un modo per tenere unite le realtà del territorio. In attesa della diretta, inoltre, è previsto un interessante spazio nel quale sono invitate altre associazioni della realtà anconetana e non solo a partecipare con un piccolo intervento. Nella puntata del 20 aprile, ad esempio, gli spettatori hanno potuto ammirare una coreografia a distanza creata per l’occasione dalla Luna Dance Center, altro importantissimo soggetto del panorama culturale nazionale.

La difficile situazione degli operatori dello spettacolo. Pur volendo mantenere un clima divertente e scanzonato però, i curatori della trasmissione hanno voluto lanciare un chiaro messaggio implicito nel titolo “Questo non è teatro”: sicuramente è importante mantenere un contatto con il pubblico ma senza dimenticare che esistono arti, come il teatro appunto, che vivono della condivisione comunitaria di uno spazio e di un tempo. Il teatro, per artisti, tecnici, insegnanti è lavoro e di questo vivono e mantengono le proprie famiglie. Troppo spesso i mestieri legati allo spettacolo dal vivo vengono dimenticati e accantonati dal dibattito pubblico, sottolineano gli organizzatori.

Lunedì 27 aprile c’è anche il comico Dario Cassini. Il prossimo appuntamento con “Questo non è teatro” vedrà un ospite d’eccezione collegato in diretta: il comico Dario Cassini, che è noto per la sua esperienza televisiva dei tre cult-show della tv italiana Zelig Circus, Le Iene e Colorado sommati a trent’anni di esperienza e 25 spettacoli scritti e replicati in tutta Italia. Quindi per poter fruire di questa bella esperienza è necessario collegarsi sulla pagina facebook dell’associazione Teatro Terra di Nessuno lunedì 27 aprile alle 20.45. Sempre sulla stessa pagina è possibile rivedere le puntate delle dirette delle scorse settimane.

Accademia56 è uno spazio nato nel 2016 da un desiderio, dall’alleanza di giovani professionisti con l’obiettivo di cercare da subito un luogo dove poter gettare le fondamenta di un progetto ambizioso, ma necessario, da troppo tempo assente nel territorio.

Un gruppo di lavoro ben strutturato costituitosi per gestire e organizzare una vera e propria accademia di arti sceniche: una scuola di alta formazione per imparare le tecniche necessarie per diventare un professionista delle arti performative. La scuola, inoltre, offre l’opportunità agli appassionati delle arti sceniche di frequentare laboratori, corsi, workshop, seminari diretti sia da qualificati docenti locali che da professionisti di fama nazionale e internazionale.

Uno spazio creato da giovani artisti per la formazione in città. Accademia56, con un importante investimento e quindi lavoro e sacrificio da parte dei fondtori, si è trasferita dallo scorso settembre nel quartiere Brecce Bianche di Ancona, in una nuova bellissima sede, dove è presente anche un piccolo teatro con una sua ricchissima stagione di appuntamenti. Tutti saltati a causa dell’emergenza in atto https://accademia56.it/