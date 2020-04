Nuovi contagi: ‘solo’ 28 positivi, mai così pochi dal 3 marzo. Cinque decessi nelle ultime 24 ore – VIDEO

ANCONA – Per la prima volta dopo svariate settimane, scendono sotto quota 800 i ricoverati per Coronavirus nelle Marche: sono 798, 13 in meno di ieri. La “tabella gialla” del Gores registra anche un calo, che va avanti da giorni, dei malati in terapia intensiva, che oggi sono 71 (-5). Continuano a salire i dimessi/guariti, i 16 di oggi fanno salire il totale a 1.865.

Sono 28 i nuovi casi positivi registrati oggi, giovedì 23 aprile, nelle Marche, su 1.130 tamponi analizzati. Si tratta del numero di positivi più basso dallo scorso 3 marzo (ma allora vennero testati solo 89 tamponi) e anche la percentuale è molto bassa: 2,4%. Il totale dei contagiati nella nostra regione dall’inizio dell’epidemia sale a 5.952.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, i dati di oggi segnano un frenata nel nord della regione, la zona più colpita. Resta la provincia di Pesaro quella con più positivi con 2.374 (+8), seguita da Ancona con 1768 (+4), Macerata con 956 (+10), Fermo con 402 (+3) e Ascoli con 274 (+1). Sono 178 (+2) i positivi provenienti da fuori regione. Crescono le persone in isolamento domiciliare, 7.984 (+51), ma tra loro calano gli operatori sanitari, 1.263 (-32).

I decessi registrati dal Gores nelle ultime 24 ore sono 5, cui si aggiungono 3 decessi avvenuti nei giorni precedenti la cui diagnosi è però stata confermata solo in data odierna. In totale sono 865 le vittime nelle Marche.