Lettera con minacce di morte al sindaco di Pesaro Ricci. “Vergognatevi”

PESARO – Una lettera minatoria è stata inviata al sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Nella lettera sono contenute minacce di morte. Un’intenzione che sembra stata esplicitata senza mezzi termini. “Sappiamo dove abiti”, avverte anche il sindaco chi ha spedito la missiva con una scritta ricavata da lettere incollate insieme.

“Oggi ho ricevuto questa lettera a casa – ha scritto il sindaco sui social network -. Credo sia uno dei segnali del pericoloso clima di odio politico che questa fase sta generando. Non so se ridere o preoccuparmi, anche perché l’odio cammina spesso insieme alla stupidità. Il Sindaco è abituato a stare in prima linea e a servizio del cittadino, non mi farò certo intimidire da codardi che minacciano, tanto meno da quelli che utilizzano modalità Hollywoodiane. Forse durante la quarantena hanno esagerato con i thriller. Ho già ovviamente avvertito le Forze dell’Ordine affinché possano trovare questi malviventi di bassa lega che vivono d’invidia e rancore, e che passano il tempo a cercare di spaventare le famiglie, fregandosene dei figli. Vergognatevi!”