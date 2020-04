Il Caso della Nave da Crociera che sbarcherà al Porto di Ancona. Per fare chiarezza, interverrà oggi in diretta il Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Appuntamento h12:45 su èTV nella rubrica #èconTE

Questo il messaggio social del Sindaco del Capoluogo Regionale

“Oggi sarò collegata con ÈTv Marche alle ore 12.45 per parlare della nave da crociera in arrivo al Porto di Ancona.

Seguitemi in diretta qui nella mia pagina o in quella della trasmissione”.