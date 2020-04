Donazioni e consegne pacchi. Il ciclo della solidarietà allo Spazio Comune Heval – VIDEO

ANCONA – Si comincia con l’organizzazione dei prodotti, la suddivisione dei pacchi e la dislocazione delle staffette che si occupano dei ritiri o delle consegne. Quindi si parte, in giro per i quartieri, le vie, i condomini di Ancona. Allo Spazio Comune Heval questi sono, ogni mattina da venti giorni a questa parte, i passaggi che scandiscono il lavoro delle Brigate Volontarie per l’Emergenza.

Ragazze e ragazzi che danno concretezza a un ciclo virtuoso di solidarietà che vede dietro le quinte, ma protagonisti, coloro che hanno devoluto soldi per gli acquisti alimentari, la Curva Nord che ha affiancato l’attività, il gruppo facebook Collezionisti Dorici che ha dato vita a una serie di aste benefiche di maglie e cimeli calcistici del tifo biancorosso per raccogliere fondi.

Chiunque può donare un pacco o una spesa sospesa. Le Brigate ritireranno per consegnare ai nuovi poveri da Coronavirus. Tanti, nelle ultime settimane, a chiedere sottovoce aiuto per la spesa.

Per informazioni: www.spaziocomuneheval.it – spaziocomuneheval@gmail.com – 3201181725