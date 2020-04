Costa Magica, Sindaco Mancinelli: “Nessun pericolo per Ancona” – VIDEO

ANCONA – Tenuta d’occhio 24 ore su 24 dagli uomini della capitaneria di porto, dalle forze di polizia e dal sistema di videosorveglianza del porto dorico. Sarà una sorvegliata speciale la nave da crociera Costa Magica che arriverà ad Ancona martedì 28 aprile con a bordo i soli 617 membri dell’equipaggio, di cui circa un centinaio positivi al Coronavirus. La nave resterà ormeggiata nelle banchine 19-20. Saranno praticate misure di isolamento sia nell’area della banchina, sia nel retrobanchina.

A bordo della nave non ci sono casi di persone ammalate in gravi condizioni. La gran parte dei positivi è asintomatico o con sintomi lievi. Chi risulterà negativo ai tre test verrà fatto sbarcare e trasferito con pullman o charter a cura di Costa nella propria residenza, senza alcuna possibilità di entrare in città né di avere contatti con le persone presenti a vario titolo nello scalo.

Oltre alla Costa Magica già altre 11 navi da crociera sono state sottoposte a questo tipo di operazione nei diversi porti italiani.

Il Comune dorico si sta nel frattempo preparando alla fine del lockdown, il 4 maggio, data doppiamente simbolica vista la coincidenza con il giorno del patrono, San Ciriaco.

Ma non sarà un libera tutti, precisa il Sindaco che per la fruizione di parchi e spiagge sta lavorando a modalità organizzative anche con attività all’aperto così da garantire una fruzione regolata degli spazi pubblici all’aperto.