Coronavirus nelle Marche, giù i contagi, su la speranza: 28 positivi su 1130 tamponi. Il Covid-19 continua quindi a perdere la sua forza.

Continua intanto la polemica sulla discrepanza tra dati Nazionali e Regionali sull’uscita della Regione dal Coronavirus. Il Presidente ceriscioli non ha gradito i calcoli dell’Osservatorio nazionale sulla Salute delle regioni italiane: “Abbiamo già contestato le modalità con cui sono state calcolate le proiezioni sulle date plausibili di ’dichiarato’ contagio zero che mettono le Marche come fanalino di coda a fine giugno come la Lombardia” – ha dichiarato Ceriscioli – “Abbiamo chiesto di capire quale sia stata la metodologia usata e non abbiamo ancora avuto una risposta. Comincio a preoccuparmi sulle intenzioni di questo studio…”.

Secondo la Regione Marche: il contagio zero è ipotizzabile dal 20 al 30 maggio, dunque un mese prima rispetto ai dati dell’Osservatorio.