Cadavere alla fermata del bus: è giallo ad Ancona

ANCONA – Un corpo senza vita, riverso a terra, è stato scoperto nelle prime ore di questa mattina, all’altezza della fermata del bus in via XXIX settembre, vicino ad porto ad Ancona. Da una prima ricognizione da parte delle forze dell’ordine e i sanitari sul posto si tratterebbe di un uomo, di 64 anni, di origini congolesi, operaio in una ditta in zona portuale. Il corpo non presenta segni o ferite riconducibili a traumi: al momento l’ipotesi più accreditata è quella del malore. L’allarme è stato lanciato da una donna questa mattina attorno alle 7 che l’ha notato e ha fermato una pattuglia dei Carabinieri di passaggio. Poi la chiamata alla centrale operativa del 118: ora sul posto per i rilievi stanno operando i Carabinieri di Ancona, la scientifica e la Guardia di Finanza.

In aggiornamento.