Da giovedì Whirlpool riprende la produzione, la Fiom “Forzatura innoportuna”

FABRIANO – Whirlpool comunica la ripresa della produzione. Da domani, giovedì, due gruppi di circa 100/120 persone rientreranno in azienda con ingressi scaglionati di mezz’ora, per formazione di un’ora, per poi andare in produzione. Altri due gruppi con le stesse modalità venerdì. Dalla prossima settimana si procederà con la ripresa effettiva della produzione.

“Le forzature sono sempre inopportune- commenta la Fiom – chiederemo attente verifiche sull’attuazione delle disposizioni governative previste nella gestione dell’emergenza covid 19”