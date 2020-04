Balneari di San Benedetto, Ricci dell’Itb: “In pochi verranno al mare” – VIDEO

ANCONA – Non sarà facile l’estate 2020 per i balneari e l’intero indotto del settore turistico marittimo. Non ha dubbi su questo Giuseppe Ricci, Presidente nazionale dell’Associazione italiana imprenditori turistici balneari con sede a San Benedetto del Tronto.

Gli operatori che in questi giorni stanno lavorando per risistemare le spiagge attendono di capire quali saranno le disposizioni stabilite dal Governo per riaprire le attività, tenendo conto delle norme igienico sanitarie da rispettare per l’emergenza Coronavirus.

Tante le ipotesi che girano: dal distanziamento degli ombrelloni che quindi diminuirà i posti disponibili per ogni stabilimento, dispozioni che si prevedono anche per i tavoli dei ristoranti, agli accessi scaglionati in spiaggia.

Condizioni che aumentano i dubbi degli operatori della riviera delle palme che seppur convinti di aprire, faticano a far quadrare i conti.Incertezze che si sommano alla scadenza ormai prossima delle concessioni, che cade proprio nel 2020.

I balneari chiedono dunque che il Governo si attivi e faccia una tavolo con la associazioni di categoria per trovare una soluzione. Tra le proposte avanzate da Ricci quella dell’applicazione del canone ricognitorio.