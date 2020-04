Riapre la Fincantieri. La Fiom Cgil: “preoccupati per la sicurezza dei lavoratori” – VIDEO

ANCONA – Alle 6 del mattino di lunedì 20 aprile hanno riaperto i cancelli dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Si sono presentati al lavoro, richiamati dall’azienda, in 150, per ora.

Prima dell’ingresso il passaggio obbligatorio, come previsto dal Decreto del Governo, all’interno del container per la rilevazione della temperatura corporea. Poi gli spogliatoi e l’attenzione al distanziamento tra operai. Mascherine, guanti e caschetto compongono il resto della preparazione.

Nonostante la cassa integrazione fosse stata prorogata fino al 3 maggio, la notizia e l’anticipato rientro in cantiere ha creato malumori e paure tra le tute blu.

La Fiom Cgil allarga il tema del rispetto delle norme di sicurezza e del rispetto delle misure anti contagio, non solo sottolineando che navi da crociera non sarebbero da considerarsi beni essenziali, ma soprattutto riportando come esempi i protocolli siglati da altre multinazionali, operanti in Italia e nelle Marche, con le RSU dei lavoratori.