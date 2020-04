Recupero post covid, gli esercizi video di medici e fisioterapisti della Clinica di Neuroriabilitazione degli Ospedali Riuniti – VIDEO

ANCONA – Respiro corto,affaticamento, debolezza e dolore muscolare, vertigini, scarsa tolleranza anche a sforzi minimi, depressione e ansia.

Sono questi alcuni dei sintomi riconducibili a una sindrome da decondizionamento che colpisce i pazienti guariti da Coronavirus e che hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero.

Alcuni di questi disturbi possono riguardare anche coloro che pur non essendo stati ospedalizzati sono stati costretti a quarantena, specialmente se anziani e con una mobilità ristretta.

Condizioni per cui un gruppo di medici e fisioterapisti della Clinica di Neuroriabilitazione dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona ha sviluppato un programma di educazione terapeutica dedicato alle persone in convalescenza dopo infezione da COVID-19,

Il programma è accessibile gratuitamente collegandosi ad una piattaforma web tramite smartphone, tablet, laptop e offre una selezione di 28 filmati che mostrano altrettanti esercizi per i muscoli respiratori, degli arti superiori e inferiori; una guida audio fornisce istruzioni specifiche su come eseguire i movimenti corretti. Attualmente il sito conta 2500 accessi al giorno per un totale di 30.000 visite da tutto il territorio nazionale dall’inizio dell’attivazione del servizio, a fine marzo.