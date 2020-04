Meno ricoverati, più guariti, ma la fine emergenza è lontana. Nove decessi in giornata

Continua la crescita dei dimessi e dei guariti da Covid 19 nelle Marche, cala il numero dei ricoverati, soprattutto in terapia intensiva.

In particolare sono 1.792 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono arrivati a quota 872: 80 in terapia intensiva (di cui 10 a Marche Nord e 23 a Torrette), 560 in terapia non intensiva e 232 in area post critica. Sono invece 2.340 i malati in isolamento domiciliare.

Dei 5.826 casi positivi sinora registrati 2.333 sono in provincia di Pesaro Urbino, 1.737 in quella di Ancona, 922 in quella di Macerata, 391 in quella di Fermo, 271 Ascoli Piceno, mentre 172 sono da fuori regione.

Sono infine attualmente 7.777 i casi e contatti in isolamento isolamento domiciliare (24.571 in totale dal’inizio dell’emergenza), tra cui 1.270 operatori sanitari.

Purtroppo i deceduti odierni sono nove, a cui si aggiungono altri tre deceduti dei giorni precedenti per i quali è stata confermata la diagnosi. Il totale sale a 834.

Contagi zero, lo studio: “Le Marche a fine giugno”

“La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia: in Lombardia e Marche, verosimilmente, l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno. E’ quanto si legge dal report sulle proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane sulle date plausibili da cui si inizieranno ad azzerare i nuovi casi di positività al coronavirus nelle diverse Regioni italiane