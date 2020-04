Un’estate al mare, ma distanti e con spiagge a prova di Covid-19 – VIDEO

ANCONA – Alla baia di Portonovo ci si prepara per l’inizio della stagione 2020. Un’estate certamente diversa, in cui si potrà tornare in spiaggia a partire dal 6 giugno, ma senza dimenticare tutte le precauzioni da prendere per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Costume, cappello e protezione solare quindi, ma anche disinfettanti e distanze da rispettare.

Il modo di vivere e godersi il mare cambierà radicalmente e i balneari dovranno adeguarsi per rispettare e far rispettare le regole. Dal distanziamento dei vari ombrelloni, alla sanificazione dei lettini, agli accessi ridotti in spiaggia e nei ristoranti gli operatori attendono di conoscere le regole da rispettare su cui si sta ancora discutendo. Nonostante le incognite nella riviera del Conero è già boom di prenotazioni e si lavora per accogliere al meglio i bagnanti.

Distanza di sicurezza e accessi ridotti valgono anche per la spiaggia libera, su questo l’assessore regionale al turismo Moreno Pieroni ha già chiarito che fondamentale sarà il supporto degli enti locali per far rispettare le regole.