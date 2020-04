La strage nelle case di riposo. Lutti e responsabilità: “stiamo perdendo la memoria familiare” – VIDEO

ANCONA – Ines Marinozzi e Italo Sparvoli hanno condiviso 73 anni delle loro vite, prima di andarsene, a distanza di pochi giorni l’una dal’altro. Vittime del Coronavirus. 95 anni lei, 96 lui: è una delle tante storie da raccontare in quella che è a tutti gli effetti la strage silenziosa degli anziani.

Nelle Marche l’eta media dei decessi è di 80 anni, con la presenza eventuale di patologie pregresse come discrimine. Nel territorio della regione sono operative 200 strutture, tra RSA, residenze protette e, appunto case di riposo. Per un totale di circa 9000 posti letto. A oggi il triste aggiornamento si aggira a quota 100. Cingoli, Santa Colomba, Castelfidardo, San Marcello, Castelraimondo, Recanati, Villa Almagià di Ancona. Morti che diventano numeri, impietosi. Affetti che non si ha neanche il modo di salutare per l’ultima volta. E poi ci sono i casi di positività al Covid.

Le Procure di Pesaro e Ancona hanno aperto atti senza notizie di reato per realizzare una mappatura delle strutture (convenzionate e non). La Procura di Macerata ha invece aperto un fascicolo per il reato di omicidio e lesioni colpose, indagini a uno stato ancora embrionale.

L’addio a un anziano si declina nella perdita di una memoria collettiva e personale, di valori e principi fondanti di una società. Il Coronavirus, da maledetto cecchino infallibile, si sta portando via una generazione intera, aprendo un vuoto non solo affettivo, ma anche di relazioni.