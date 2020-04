I ricoveri in terapia intensiva sotto quota 100. Nella giornata di oggi 11 decessi

ANCONA – Nelle ultime 24 ore nelle Marche su 1.012 tamponi esaminati sono stati riscontrati altri 86 casi di positività al Coronavirus: ora il totale dei contagi nella regionale è di 5.668 su 24.730 test eseguiti.

Per il sesto giorno consecutivo il numero dei nuovi positivi si mantiene sotto 100 ma ieri e oggi i campioni esaminati sono stati superiori ai mille al giorno (1.107 il 15/4 con 79 positivi).

Ancora in calo i ricoveri per Coronavirus nelle Marche (da 952 a 933): quelli in Terapia intensiva sono scesi sotto 100 (da 102 a 94), le persone in semintensiva diminuiti da 214 a 205 e in altri reparti non intensivi da 405 a 393. Crescono i dimessi/guariti (da 1.694 a 1.726).

Il numero dei contagi nella regione ha raggiunto quota 5.668: in crescita il numero di persone in isolamento domiciliare da 2.172 a 2.224. I decessi finora sono stati 785. Nelle strutture sanitarie in aumento i degenti in area post-critica, e dunque coloro che stanno per sconfiggere il virus, passato in un giorno da 214 a 241.

Altro dato in costante crescita è il numero di operatori in isolamento domiciliare (da 1.208 a 1.247) mentre il totale delle persone isolate in casa per contatti con positivi è di 7.882 (3.507 con sintomi). Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 la ‘quarantena’ ha interessato, in vario modo, complessivamente 23.968 persone.

Il Gores ha comunicato che oggi sono purtroppo decedute 11 persone, di cui due senza patologie pregresse. Il totale delle vittime sale a 795.