Ospedale Covid di Civitanova, il Cisom: “Servono ancora 5milioni” – VIDEO

CIVITANOVA MARCHE – Proseguono i lavori di progettazione dell’ospedale Covid 19 alla fiera di Civitanova Marche dove si attende per venerdì alle 14:15 la visita di Guido Bertolaso che la Regione Marche ha posto alla guida dell’operazione.

I tecnici del Cisom, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta sono al lavoro nei locali della fiera per il progetto che porterà alla realizzazione in 10/15 giorni di un ospedale Covid 19, capace di 90 posti letto di terapia intensiva.





Ogni postazione ha un costo di 80.000 euro, al momento sono circa 7milioni e mezzo i fondi raccolti tra donazioni in denaro, servizi materiali e infrastrutture. Ma per completare il progetto e realizzare tutti i 90 posti letto mancano ancora 5milioni.