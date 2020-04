La Whirlpool rinvia l’apertura. La Fiom: “ci si attenga al Decreto del Governo” – VIDEO

FABRIANO – Avrebbe voluto riaprire oggi, mercoledì 15 aprile, se ne riparlerà non prima della prossima settimana. La Whirlpool ha infatti confermato la chiusura degli impianti fino al 17 aprile durante il tavolo territoriali con le rappresentanze sindacali. A Melano di Fabriano come a Comunanza.

La Fiom intanto si dice disponibile a qualsiasi discussione per mettere le lavoratrici ed i lavori nelle migliori condizioni possibili al momento della ripartenza, ripartenza che si vuole avvenga seguendo le indicazioni del Decreto del Governo che tiene anche conto del parere della comunità scientifica,

L’attenzione alla salute e alla sicurezza non mette in ombra quella per l’aspetto economico e contrattuale dei lavoratori. In questo senso si è sbloccata la partita della cassa integrazione straordinaria alla JP Industries, accordo firmato lo scorso 20 dicembre al Ministero.