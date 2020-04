Coronavirus. Ricoverati sotto quota 1000. 13 decessi nelle ultime 24 ore

ANCONA – Scende sotto quota mille (994) il numero delle persone ricoverate per Coronavirus nelle Marche mentre i dimessi/guariti salgono di 57 unità a 1.660 (in precedenza 1.603).

Lo evidenziano i dati del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) per le ultime 24ore. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (106) ma scendono i degenti in semi-intensiva (da 244 a 234) e in reparti non intensivi (da 471 a 434). In area post critica si trovano 220 persone (222 il giorno precedente).

Contestualmente crescono i positivi in isolamento domiciliare (da 5.426 a 5.503). Quelli in ‘quarantena’ per aver avuto contatti con contagiati sono 7.887 (3.426 con sintomi) tra i quali 1.190 operatori sanitari. Vi sono ora 5.503 positivi al Covid-19. I decessi correlati al virus sono 746. Il numero più alto di contagi in provincia di Pesaro Urbino (2.230), seguita da Ancona (1.647), Macerata (846), Fermo (367), Ascoli Piceno (259); 154 positivi provengono da altre regioni.

Nella giornata odierna sono 13 i decessi per Coronavirus nelle Marche, con altri cinque casi di diagnosi accertata. Il totale è arrivato a quota: 764. La vittima più giovane è un pesarese 46enne senza patologie pregresse, Mirko Bertuccioli, fondatore dei Camillas

Sono 77 nelle Marche le persone risultate positive al Coronavirus a seguito di 662 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Per il quarto giorno consecutivo, sia pure con un numero sensibilmente diverso di test effettuati, il numero dei contagi si mantiene sotto 100.