Al via la riapertura per librerie, cartolerie e negozi per bambini – VIDEO

ANCONA – Giorno di ripartenza per librerie, cartolerie e negozi per neonati e bambini. Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione di computer.

Sono i primi spiragli nel lockdown da coronavirus, previsti dal Dpcm del 10 aprile. La serrata pressoché totale per il resto viene prorogata ancora fino al 3 maggio. Ma le riaperture sono accompagnate da regole ben precise. Il distanziamento, l’uso di guanti e mascherine, l’accesso scaglionato dei clienti, da regolare in base all’ampiezza dei locali, la disponibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani sono le principali ‘norme’ imposte a chi intende riprendere l’attività.



E tra chi ha già accolto i primi clienti e chi non si è mai fermato, neanche in tempo di chiusura, garantendo la consegna di libri e quaderni a domicilio, c’è anche chi proprio nel rispetto delle regole ha scelto di posticipare la riapertura in attesa di prepararsi al meglio.