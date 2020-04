Addio a Mirko Bertolucci dei Camillas, morto a 46 anni per il Coronavirus

PESARO – Se ne è andato a 46 anni, dopo una lunga lotta contro il Coronavirus, Mirko Bertolucci fondatore insieme a Valerio “Toto” Ondedei del gruppo pesarese dei “Camillas”.

Bertolucci era ricoverato in terapia intensiva ormai da oltre quattro settimane.

Cordoglio da parte del sindaco Matteo Ricci e del vicesindaco Daniele Vimini, come si legge in un post su fb:i “La sua scomparsa ci addolora e ci sconvolge”. E chiudono: “L’esperienza con ‘I Camillas’ ha portato il nome di Pesaro in tutta Italia e oltre, e la sua capacità di fare rete e amicizia attraverso la musica ha portato in tanti anni decine di band e artisti incredibili a Pesaro, fino recentemente al festival ‘From Pesaro With Love’ che organizzava per amore della città”. Bertolucci ha spopolato insieme al suo gruppo nel 2015 nel format “Italia’s got talent” dove sono arrivati in finale e che ha contribuito a lanciarli su scala nazionale.