Spaccio al parco denunciati due giovani di 19 e 23 anni di Tolentino

TOLENTINO – Vanno al parco per spacciare, denunciati due ragazzi di Tolentino. A sorprenderli sono stati polizia e carabinieri che nel corso di un servizio svolto congiuntamente hanno controllato i due ragazzi, di 19 e 23 anni, domenica pomeriggio mentre si trovavano in un parco di Tolentino in attesa di clienti a cui vendere la droga.

Il 19enne aveva infatti con sé due palline di hashish. Trovata la droga sono proseguiti gli accertamenti anche a casa dei due ragazzi dove è stata rinvenuta altra droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Oltre alla denuncia per spaccio, i due giovani sono stati sanzionati per la violazione della normativa vigente in materia di coronavirus.