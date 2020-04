Coronavirus 15 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, in crescita il numero dei guariti, ma anche il trend dei positivi

ANCONA – Sono 15 le vittime per coronavirus registrate nelle ultime 24 ore nelle Marche, un dato in aumento rispetto alla giornata di domenica dove invece si sono registrati 13 decessi. Salgono dunque a 728 i morti per Covid-19 nella regione.

Salgono anche i casi positivi al coronavirus, 78 su 456 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore. Il dato comunicato dal Gores indica una risalita rispetto a domenica quando si sono registrati 92 nuovi positivi al coronavirus su 997 tamponi processati. Sono dunque 5381 le persone malate di Covid-19 nelle Marche.

Aumento per fortuna anche i dimessi e i guariti, in totale 1588, circa 100 in più rispetto a quelli registrati domenica, mentre sono 1067 le persone attualmente ricoverate. Di queste 108 in terapia intensiva, 223 in area post critica e 736 in reparti non intensivi.

Sono infine 7997 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 1164 sono operatori sanitari.