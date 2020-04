Coronavirus e solidarietà: su èTV a Pasqua e Pasquetta raccogliamo fondi per la Clinica Oncologica di Torrette diretta dalla Prof. Berardi. Ecco come partecipare!



#coronavirus e #solidarietà, il Sorriso di Daniela, Onlus fondata dal compianto collega di èTV Franco Grasso e da Gabriella Storani, scende in campo e sostiene la Clinica Oncologica di Torrette. Nelle due giornate di Pasqua e di Pasquetta i programmi dell’emittente Regionale riporteranno in sovrimpressione il codice Iban dell’Associazione, che ha deciso di aiutare la Clinica Oncologica di Torrette, diretta dalla Prof. Rossana Berardi. Questo l’appello della Onlus, attraverso le parole della fondatrice Gabriella Storani:

“Aiutaci ad aiutare chi oggi è fragile due volte, chi oggi è solo due volte, chi oggi muore due volte! Il Coronavirus fa paura ai sani. Figurarsi chi è già malato. Figurarsi chi stava già combattendo contro un tumore. I pazienti oncologici soffrivano tanto prima. In tempi di coronavirus soffrono di più, perché gli sono stati sospesi molto esami e interventi, perché affetto, amici, parenti, non possono passare a trovarli. Sono più soli, in una battaglia che diventa più dura: la mortalità tra loro è raddoppiata.

Il sorriso di Daniela ha deciso di aiutarli, grazie al sostegno di imprenditori illuminati come Callisto Maurilli. Lo faremo, insieme con te, perché dietro le vittime da Coronavirus che “poverine, ma tanto avevano già patologie pregresse” ci sono spesso madri, padri, figli oncologici.

Abbiamo deciso di sostenere chi combatte accanto ai malati la doppia battaglia contro il Coronavirus e contro un Tumore, così: nei giorni di Pasqua e Pasquetta grazie a èTV canale 12 che rilancerà il nostro appello e il nostro IBAN IT55C0854968990000000072045, raccoglieremo fondi per il Reparto di Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Torrette. Sosterremo la direttrice Rossana Berardi e il suo straordinario staff di professionisti. Aiutaci ad aiutare!

C’è un altro motivo per cui abbiamo scelto di combattere il Coronavirus attraverso chi lotta già anche contro i tumori: perché il #coronavirus lo batteremo, ne siamo certi; la battaglia contro i tumori invece è ancora lunga.