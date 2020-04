Weekend pasquale, task force controlli. I Carabinieri: “restate a casa” – VIDEO

ANCONA – Più controlli e posti di blocco da parte delle forze dell’ordine in questo fine settimana di Pasqua. Dispositivi rafforzati dai Prefetti. Il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Cristian Carrozza: “restare a casa è l’appello che vale sempre”.

Gli occhi vigili dei militari su strade urbane ed extraurbane, parchi, spiagge, potenziali luoghi di assembramento e in quelle località di mare dove qualcuno potrebbe pensare di ‘sgattaiolare’ dalla quarantena.

L’Arma dei Carabinieri, in particolare, è protagonista di un accordo con Poste Italiane per il ritiro e consegna a domicilio della pensione a favore di Over 75.