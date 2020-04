Gli infermieri, i nuovi eroi contro il virus: “ora vediamo un pò di luce” – VIDEO

ANCONA – “Ora cominciamo a vedere un pò di luce”. Il barlume di speranza è l’appiglio per chi da oltre un mese e mezzo vive nel tunnel, come una sorta di quarantena in corsia. Sono gli infermieri, i nuovi eroi nazionali, quelli che combattono il Coronavirus senza sosta, prendendosi cura dei pazienti. Storie travagliate ed extra ordinarie di donne e uomini dentro i loro camici anti contagio.

Non hanno armi di attacco, solo di difesa: mascherine, guanti, tute, calzari. I famosi dispositivi di protezione individuale che all’inizio di questa guerra probabilmente non sono stati distribuiti e utilizzati in modo uniforme e appropriato tra reparti Covid e no-Covid. Oggi l’esigenze non sono cambiate: le armi servono ancora.

Perché poi gli infermieri hanno iniziato a combattere partendo dalla carenza di personale, catapultuati in turni infiniti senza pause, né recuperi. Arrivando perfino a essere così tanto esposti da finire, loro per primi, per contagiati dal virus nemico sguarnendo ulteriormente le proprie linee.

Quando il Covid sarà stato sconfitto, sperano nelle premialità promesse dalla Regione Marche come indennizzi e riconoscimento del lavoro, mentre adesso chiedono tamponi e test di immunità.