Ceriscioli bacchetta il Governo: “mascherine? finora mai avuto un punto di svolta” – VIDEO

ANCONA – Il presidente della Regione Marche fa il punto della situazione sulla gestione dell’emergenza. Tema caldo i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari agli sgoccioli. Luca Ceriscioli affonda sul Governo: “ce ne avevano promesse un milione al giorno, ma non è mai arrivato finora il punto di svolta”.

Tante le aziende pronte alla riconversione produttiva, ma bloccate in attesa dell’ultimo ok dell’Istituto Superiore di Sanità. “Lavoriamo sempre con qualche giorno avanti rispetto alle dotazioni dei nostri magazzini, ma non possiamo dire di essere a posto fino a fine estate”, precisa Ceriscioli che poi rivolge a Conte la riflessione: “migliorare non tanto negli obiettivi che si pone, ma sulle modalità per renderle concreti”.