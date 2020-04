Meno vittime da Covid, i dimessi superano i ricoverati

E’ in diminuzione il numero dei decessi da Covid-19 nelle Marche: sono sette le persone decedute nelle ultime 24 ore. Tranne per un 64 enne di Civitanova, che non aveva patologie pregresse, negli altri sei casi di tratta di pazienti già patologici. In totale sono 689 le vittime dall’inizio dell’epidemia.

Intanto supera quota mille il numero dei dimessi/guariti nelle Marche: secondo i dati aggiornati del Gores sono 1.086 e il numero va oltre quello dei ricoverati, che sono 1.052, mentre i malati in isolamento domiciliare sono 2.264.

I ricoverati in terapia intensiva sono 127, quelli in terapia non intensiva 716 e quelli in area post critica 209. I reparti di terapia intensiva più affollati sono quelli di Torrette, con 36 pazienti, e Marche Nord con 21.

La provincia di Pesaro Urbino resta quella con il maggior numero di casi positivi registrati, 2.093, seguita da Ancona, 1.501, Macerata, 776, Fermo, 343, Ascoli Piceno, 237, oltre a 134 positivi di fuori regione. Sono infine 8.144 i casi e contatti in isolamento domiciliare, di cui 1.135 operatori sanitari.

Nella foto l’omaggio delle forze dell’ordine ai sanitari