Al via a Torrette una sperimentazione con radiofrequenze per stabilire la gravità dell’infenzione da Covid-19 nei pazienti

ANCONA – Avviata agli Ospedali Riuniti la sperimentazione di un innovativo dispositivo, potenzialmente in grado di predire l’evoluzione clinica dell’infezione da Coronavirus misurando la percentuale di liquidi presente nel tessuto polmonare.

Questo dispositivo, denominato Remote Dielectric Sensing (ReDS™), prodotto da un’azienda Israeliana è fornito a titolo gratuito agli Ospedali di Ancona. Tale dispositivo, non invasivo e sicuro, viene utilizzato in pazienti con polmonite da coronavirus ricoverati presso l’unità COVID pneumologica al momento dell’ingresso in reparto e nel periodo di degenza.

La rilevazione si basa sull’applicazione sul torace del paziente di due piastre, una sul dorso ed una sulla parete anteriore; la prima piastra è un generatore di radiofrequenze che, attraversando il polmone si modificano in base alla quantità di liquido presente. Il segnale viene rilevato dalla piastra posta anteriormente ed elaborato mediante apposito software, fornendo in modo accurato la percentuale di liquido presente nel polmone percentuale che correla con la compromissione dell’organo conseguente alla gravità della polmonite.