Post sisma e Coronavirus: le botteghe costrette ancora a chiudere, ma la “Pasqua” è consegnata a domicilio – VIDEO

VISSO – Chiudere di nuovo, dopo anni di stop. Succede nel percorso tutto in salita nelle aree colpite dal sisma dal 2016, dove la doppia emergenza pesa soprattutto sui piccoli artigiani fuori dal circuito della grande distribuzione, le botteghe, i bar, i ristoranti, i b&b delocalizzati in casette di leggo, moduli container, nei “centri commerciali” allestiti fuori dalle zone rosse. Le seconde case, come le prime, a distanza di quattro anni, devono essere ancora ricostruite e l’emergenza sanitaria attuale ora ferma anche il giro giornaliero, delle passeggiate in montagne e del ritorno dei parenti dalle grandi città. Poi ci sono quelli che non si sono fermati, nonostante tutto. Hanno chiuso le botteghe riaperte due anni dopo il terremoto con tante difficoltà e investimenti, ma hanno continuato a creare in laboratorio. Come accade a Visso, paesi tra i più danneggiati dal sisma del sisma.

La pasticceria deve chiudere, ma in laboratorio si creano dolci sorprese

“Stavolta è anche peggio del terremoto” .Racconta la sua storia da Valfornace, comune terremotato del maceratese, Barbara Aureli, che con la sua famiglia ha un’azienda agricola e un agriturismo. Prima delle difficoltà del terremoto, adesso un nuovo stop. “Pasqua per noi sarebbe stato l’inizio del lavoro dopo tanto impegno in campagna e nella cura per gli animali per un anno intero. Noi facciamo vendita diretta ma qui non può venire più nessuno. Stavolta è anche peggio del terremoto”. La famiglia Aureli ha anche allestito alcune camere per il pernottamento, dopo l’inagibilità di una parte dell’edificio, in piccole strutture di legno all’esterno del ristorante e dell’azienda agricola. “Abbiamo ospitato anche le famiglie che sono dovute uscire dalle sae, le casette del terremoto, per i pavimenti ammuffiti, nel periodo dei lavori di riparazione da parte delle ditte. Adesso è fermo anche quel lavoro”.