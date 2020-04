La Pasqua in diretta su èTV. Oggi su éconTE in diretta alle 12:45 ospite l’Arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina. Alle 13 il Sindaco di Fano Seri, poi l’imprenditore Mezzabotta per le Mascherine

La Pasqua in diretta su èTV. L’annuncio sarà dato oggi in diretta su éconTE alle 12:45, ospite l’Arcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina. Alle 13 il Sindaco di Fano Seri per lanciare la città dei “Bambini”, a seguire l’imprenditore Leonardo Mezzabotta che ha riconvertito la sua attività per produrre Mascherine.

Ecco l’anticipazione del Palinsesto Pasquale di èTV:

Domenica delle Palme

Alle ore 10.30 l’Arcivescovo presiede, in Cattedrale, la celebrazione della S. Messa trasmessa in diretta su èTV Marche canale 12.

Giovedì Santo

Alle ore 17.00 l’Arcivescovo presiede, in Cattedrale, la celebrazione della S. Messa nella Cena del Signore, che verrà trasmessa in diretta su èTV Marche canale 12

Venerdì Santo

Alle ore 17.00 l’Arcivescovo presiede, in Cattedrale, la solenne Celebrazione della Passione del Signore che verrà trasmessa in diretta su èTV Marche canale 12.

Sabato Santo

Alle ore 21.00 l’Arcivescovo presiede, in Cattedrale, la Veglia pasquale che verrà trasmessa in diretta su èTV Marche canale 12.

Domenica di Pasqua

Alle 10.30 l’Arcivescovo presiede, in Cattedrale, la S. Messa, che verrà trasmessa in diretta su èTV Marche canale 12