Ecco le Usca: giovani medici per stanare il virus in casa – VIDEO

C’è una pattuglia di giovani medici a dar man forte ai colleghi malati, positivi o in isolamento causa virus. Sono le equipe dell’Usca, le Unità speciali per la continuità assistenziale, 17 task force operative, destinate a crescere.

Guarda il video racconto di Lucio Cristino:

I fattori chiave sono il tempo, intervenire subito, il luogo, a casa, con farmaci antivirali dedicati, per evitare di finire in ospedale in condizioni critiche.

Gli strumenti del mestiere sono diversi: saturimetri, e soprattutto gli ecografi portatili, anche palmari.

Il passo successivo è quello di irrobustire l’equipe, da 8 attuali a 10, con una unità dedicata alle case di riposo, dove, anche nelle Marche, si sono registrate numerose vittime, tra gli ospiti anziani.