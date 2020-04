Verso la “fase 2”: la curva marchigiana come quella della Cina – VIDEO

In questo momento sono tutti impegnati gli ospedali Covid nelle Marche, ma l’obiettivo della Regione è da qui a una settimana iniziare a lavorare per ridurre i numeri degli ospedali Covid, procedendo a “pulirne” uno alla volta per consentire il ripristino graduale delle prestazioni sanitarie.

ANCONA – “La nostra curva è molto simile a quella cinese”, così il governatore delle Marche Luca Ceriscioli nella conferenza stampa a distanza organizzata nel pomeriggio. Sul nodo dei tamponi, con un accenno di flessione dei positivi, si punta a monitorare la “filiera” e dunque la tempistica di effettuazione e processo. Un aspetto che interessa soprattutto coloro che attendono di essere “liberati” e quindi essere dichiarati guariti, tenuto conto che nei prossimi giorni dovrebbe esserci un’accelerazione in questo senso, visto che, dopo la penuria dei giorni scorsi, c’è ora una sufficiente quantità di reagente, fornito dalla casa farmaceutica Roche. Continua a decrescere il ricorso delle terapie intensive, dal picco dei 170 pazienti siamo scesi a 139, dice Ceriscioli. Anche grazie alla somministrazione dei farmaci di tipo ospedaliero a casa, dopo l’ok dell’Aifa, calano i ricoverati anche nei reparti di terapia subintensiva.

La road map, verso la fase 2. In questo momento sono tutti impegnati gli ospedali Covid nelle Marche, ma l’obiettivo della Regione è da qui a una settimana iniziare a lavorare per ridurre i numeri degli ospedali Covid, procedendo a “pulirne” uno alla volta per consentire il ripristino graduale delle prestazioni sanitarie. Ma il presidente resta fermo sul progetto costruito, con Guido Bertolaso, della grande rianimazione da un centinaio di posti letto ai padiglioni della fiera di Civitanova che secondo il presidente servirà per agevolare la “ripulitura” degli ospedali. Al momento sul conto dedicato del Cisom, cavalieri dell’Ordine di Malta, ci sono 3 milioni e mezzo di euro (l’obiettivo è di 12 milioni), mentre alcuni imprenditori marchigiani si sono offerti per fornire beni, tecnologia, infrastrutture, per circa 6 milioni di euro.

Il triste bollettino, Ceriscioli: “Non siamo superiori alla media per i decessi”. Sono 22 le vittime da Covid-19 nelle ultime 24 ore nelle Marche: il triste bollettino sale dunque a 652 decessi nelle Marche riconducibili al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza. La zona che paga ancora il prezzo più alto è Pesaro, provenienza anche della più giovane vittima di questa giornata. Si tratta di un 54enne, affetto da patologie pregresse. Sul dato più delicato, quello appunto relativo alle vittime, rispondendo alle domande dei giornalisti il presidente dice che il dato regionale è paragonabile a quello della media nazionale.

Ordinanza sulle mascherine: si attende quella nazionale. “Il messaggio deve essere di natura culturale”, dice il governatore delle Marche rispetto al tema molto sentito dell’obbligo o meno delle mascherine o comunque delle misure di protezione. E’ stata inoltrata una richiesta al governo di un documento condiviso, anche per evitare una frammentazione di ordinanze a livello nazionale. Il messaggio, dice Ceriscioli, pensando alle “fase 2” “Più liberi, più protetti”.

Le risorse economiche per il tessuto produttivo “una cifra impressionamente”. Il governatore Ceriscioli si dice soddisfatto di quanto messo sul piatto, ovvero in totale 750 miliardi per la ripresa del paese in termini di liquidità: domani è atteso il testo definito del decreto. La ricaduta per le Marche dovrebbe essere di circa 20 miliardi, con stanziamenti per le aziende da 25 mila euro con la garanzia del 100%, al 90% per gli importi più alti. Il governatore ha già annunciato che verranno incrementati i fondi per la cassa integrazione in deroga (sono stati stanziati finora 33 milioni).

Il post sisma e la delicata situazione dei container a Tolentino. A quanto risulta la zona container, creata dopo il sisma del 2016, nella zona industriale di Tolentino per coloro che hanno perso la loro abitazione, è stata bloccata dall’amministrazione comunale l’entrata di alcuni ispettori dell’Asur. “Non ci torna il numero degli occupanti nei container, dice il governatore delle Marche rispondendo a E’tv in conferenza stampa. “Avevamo chiesto un accertamento in questo senso, specie in questa fase di emergenza sanitaria. Vorremmo avere un chiarimento sui numeri”, ribadisce Ceriscioli. Al momento la struttura è stata recintata, dunque nessuno può entrare o uscire e da quanto si apprende non risultano casi di positività. Nel più ampio tema del sisma, il presidente Ceriscioli confida nell’operato del nuovo commissario Giovanni Legnini. “Serve liquidità ma anche l’attività, la semplificazione delle procedure per la ricostruzione, come volano di ripartenza per tutta l’economia marchigiana”.”Il senso di emergenza che si è colto in questa fase per il Coronavirus possa, nel piccolo del nostro terremoto, piccolo per Roma, grande per noi, generare una risposta straordinaria che non c’è mai stata. A Genova il Governo l’ha dimostrato, ci può riuscire anche per il nostro sisma”, conclude Ceriscioli.