Studenti bloccati a Valencia. “Ci siamo sentiti abbandonati”. La storia di Sofia – VIDEO

ANCONA – Ci vorrà un esborso ulteriore, 300 euro, non proprio un volo a buon mercato, pur di rientrare in Italia. È la storia di Sofia Merli, studentessa 25enne di un’università olandese che vive tra Sirolo e Angera (provincia di Milano), rimasta bloccata per un mese a Valencia, in Spagna, dove era andata per un tirocinio formativo come fisioterapista.

La sua disavventura ai tempi del Coronavirus ha il lieto fine, altri due marchigiani Leopoldo Fioranelli, 28 anni, di Sassoferrato, Sara Albani, 20 anni di Fano, che studiano al conservatorio Rossini di Pesaro rimarranno ancora in terra iberica.

Si sono sentiti abbandonati, lamenta Sofia, dalle autorità italiane e dalla Farnesina che proponeva per il rientro soluzioni logisticamente complicate.

Sofia era arrivata a Valencia a inizio marzo, in piena Mascletà, la festa cittadina dalla quale probabilmente si è sviluppato il focolaio. Dall’esuberanza spagnola alla quarantena lontano da casa.