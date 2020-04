Partoriente positiva in gravi condizioni, sta bene il bimbo

Positiva al virus, partorisce alla 30 esima settimana: grave una giovane mamma, in buone condizioni invece il piccolo. Mamma e bambino sono ricoverati al pediatrico Salesi.

Intubata e ventilata, sta lottando con tutte le sue forze una donna poco più che trentenne, ricoverata con una polmonite da Covid-19 al pediatrico anconetano, e che ha dato alla luce un bimbo con un parto cesareo.

“Stiamo facendo il possibile – spiega Alessandro Simonini, primario del reparto Anestesia e Rianimazione del Salesi – ma purtroppo questo ci fa capire che il Covid-19 non colpisce in modo pericoloso solo le persone anziane o con patologie pregresse. Ovviamente contiamo di poter vedere un miglioramento rispetto alla situazione che al momento resta stabile, quindi non c’è stato un peggioramento”.

Per stabilire la positività del bimbo bisognerà attendere qualche giorno.