Osimo, brutta notizia. Pugnaloni: “Focolaio di #coronavirus all’Ospedale. Dovete stare a casa!”. Lo sfogo a cuore aperto e il lancio del Test Rapid per tutti i dipendenti Comunali oggi alle h12:45 durante #èconTE.

Coronavirus, da Oaimo una brutta notizia: “Focolaio di #coronavirus all’Ospedale. Purtroppo stamattina mi hanno segnalato diverse positività. Dovete stare a casa!”.

In diretta su èTV Pugnaloni annuncerà ufficialmente il lancio della prima campagna screening a tappeto per un comune italiano. 400 test forniti da Innoliving per mappare i dipendenti del Comune di Osimo.

Lo sfogo a cuore aperto e l’accorato appello del Sindaco di Osimo Simone Pugnaloni in collegamento con èTV. Alle h12:45 durante #èconTE in diretta l’intervista integrale.