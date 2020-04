Lo show alle finestre della quarantena: arriva la Superluna

In questi momenti difficili, l’unico sguardo sul mondo è quello dalla nostra finestra che in queste notti di aprile diventa palcoscenico dello straordinario spettacolo della “Superluna”. Una piccola anticipazione dello “show” che il nostro satellite può offrirci in questi giorni di quarantena è immortalato nel magico scatto di Andrea Amici, agente di commercio anconetano di 32 anni, appassionato di astrofotografia.

ANCONA – In questi momenti difficili, l’unico sguardo sul mondo è quello dalla nostra finestra che in queste notti di aprile diventa palcoscenico dello straordinario spettacolo della “Superluna”. Una piccola anticipazione dello “show” che il nostro satellite può offrirci in questi giorni di quarantena è immortalato nel magico scatto, di ieri sera alle 23,30, di Andrea Amici, agente di commercio anconetano di 32 anni, appassionato di astrofotografia. (Leggi anche http://www.etvmarche.it/2020/01/30/lo-scatto-di-speranza-la-via-lattea-brilla-sopra-pretare-video/)

Occhi al cielo. Il momento clou sarà alle 4,35 dell’otto aprile quando la luna si troverà al perigeo, ovvero nel punto dell’orbita più vicino al nostro pianeta, circa 357 mila chilometri. Sarà la “SuperLuna” più luminosa di quest’anno visto che l’appuntamento del 7 maggio avverrà in pieno giorno e quindi non sarà visibile. Stanotte la vedremo quasi color oro, per effetto della luce riflessa dal sole e dalla nostra atmosfera. Quella nella foto di Andrea Amici è il satellite in veste “mineral moon” che lascia intendere il suo tratto argento nelle aree di terra, sabbia e ghiaccio. “Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, Silenziosa luna?”, gli chiederebbe Giacomo Leopardi. In questa fase possiamo solo ringraziarla, per questo spettacolo alle finestre della quarantena.