L’ingegnere fanese e il prototipo di respiratore automatizzato

ANCONA – È proprio vero che nelle emergenze escono le intuizioni migliori. Come quella di un ingegnere fanese, Andrea Falcucci, che in cinque giorni ha realizzato un prototipo di respiratore manuale Ambu automatizzato. In piccolo ciò che diventa indispensabile nei reparti intensivi degli ospedali che combattono oggi il Coronavirus.

Tutto ruota attorno alla corsa del carrello, la lampadina si è accesa proprio sull’utilizzo alternativo di un carrello cinematografico, che viene gestita semplicemente dall’unica superficie di controllo offerta dal sistema. Dotato di un motore retroazionato e di vari sensori che controllano posizione, velocità, resistenza offerta dal respiratore, presenza dello stesso.

Una volta in posizione, è sufficiente premere il pulsante di avvio per iniziare la sequenza di movimentazione che attualmente è tarata per circa 12 cicli di ventilazione, che possono essere parametrati dall’operatore in base al tipo di paziente.

Il prototipo, di ridotte dimensioni e alimentato da batteria, ha anche altre specifiche tecniche, come tale può essere sviluppato, migliorato, implementato per un utilizzo massivo nelle emergenze.