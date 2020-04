La pesca riparte nelle Marche, perdite per 10 milioni – VIDEO

ANCONA – Tornano in mare i pescatori marchigiani,dopo 3 settimane di stop che hanno causato un danno da 10 milioni di euro al settore ittico regionale.

A determinare il fermo la mancanza di dispositivi di protezione individuale e l’impossibilità dunque di lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ma le perdite in realtà iniziano a contarsi da prima che i pescatori smettessero di uscire in mare. Un crollo nelle vendite si era già registrato per la mancanza di richieste da parte della grande distribuzione e del sistema Horeca, dunque hotel e ristoranti.

La ripartenza sarà comunque calibarata. Alla marineria di Ancona per esempio uscirà per il momento solo il 50% delle imbarcazioni. Una scelta fatta per avere giusti quantitativi di prodotto e per rispettare le linee di sicurezza anche nelle strutture di lavorazione a terra e nei mercati ittici.

Nel frattempo per fronteggiare la crisi e avere un indennizzo il comparto ha chiesto e ottenuto dal ministero dell’agricoltura e della pesca un fermo di emergenza e la cassa integrazione in deroga.