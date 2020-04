Coronavirus nelle Marche: 630 vittime ma verso quota 300 i guariti

ANCONA – C’è anche una donna di 57 anni, residente a Castelfidardo, che si è spenta agli Ospedali Riuniti, tra le 18 vittime del Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza, nelle Marche, in quinta posizione tra le regioni italiani, con quasi 33 decessi ogni 100 abitanti, hanno perso la vita 630 persone. Nel triste bollettino odierno c’è anche una 90enne di Camerino a cui il Covid ha tolto il respiro, nonostante non avesse patologie pregresse, come la stragrande maggioranza dei morti della pandemia.

Le vittime il doppio dei guariti. In questo momento le vittime sono il doppio di quelle guarite: vanno verso quota 300 (sono ad oggi 296) le persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani. I ricoverati per Covid-19 sono ora 1.141 di cui 140 in terapia intensiva e 286 in semi-intensiva, secondo la comunicazione odierna del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Alti 193 sono degenti in area post-critica mentre 522 in reparti non intensivi. In totale finora nelle Marche si sono registrati 4.614 casi di contagio su 15.919 tamponi, 2.565 sono in isolamento domiciliare. Sono 7.148 invece le persone isolate in casa per contatti con persone positive al virus (2.522 con sintomi, 4.626 asintomatici) tra le quali 956 operatori sanitari. La zona più colpita è quella della Provincia di Pesaro Urbino, dove si contano 2000 casi.

Ceriscioli: “E’ iniziata la discesa”. “Il primo di aprile è cominciata una discesa, abbiamo superato il cosiddetto picco, l’andamento è andato meglio delle curve analizzate prima che ci facevano prevedere il picco metà aprile”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nella sua comunicazione al Consiglio regionale, riunito in videoconferenza. “La nostra curva – ha aggiunto – si è scostata da quella della Lombardia e ha seguito quella cinese. Significa che le misure di contenimento hanno avuto un effetto molto importante”. “E’ cominciata una fase discendente ma questo – ha sottolineato – non significa che deve venire meno il rispetto delle restrizioni, che oggi ci permette di avere uno sguardo sul futuro. Noi ora siamo al punto in cui era la Cina un mese fa e si è visto che appena si molla possono esserci nuovi focolai”. E ha annunciato una prossima ordinanza sull’uso di mascherine.